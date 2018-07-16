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Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları işi yaparlardı? Günbaşı Ağaları... - İşte cevabı

Türkiye'de ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları işi yaparlardı? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları hangi işi yaparlardı? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 20:57
Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları hangi işi yaparlardı? Günbaşı Ağaları... - İşte cevabı

Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları hangi işi yaparlardı?

A) Batan gemileri çıkarma

B) Kanalizasyon tüneli açme

C) Sokak köpeklerini besleme

D) Sokak lambalarını söndürme

Cevap: A) Batan gemileri çıkarma

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Osmanlı Devleti'nde Günbaşı Ağaları hangi işi yaparlardı? Günbaşı Ağaları... - İşte cevabı
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