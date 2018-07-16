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Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı sidir - Sputnik ne demek?

Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı sidir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 21:14
Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı hangisidir - Sputnik ne demek?

Sovyetler Birliği Tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı sidir?

Cevap: Yol arkadaşı

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Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı hangisidir - Sputnik ne demek?
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