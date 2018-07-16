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Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı hangisidir - Sputnik ne demek?
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sovyetler Birliği tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı hangisidir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.7.2018 21:12Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 21:14
Sovyetler Birliği Tarafından 1957'de uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik'in adının orijinal anlamı hangisidir?