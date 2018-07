'Millet ‘destanını’ atv ve ahaber’den izledi

BUGÜN NELER OLDU

Milletin Diriliş Destanı ortak yayını ile atv ve aHaber 15 Temmuz gecesi reytingleri alt üst etti. Birçok kategoride en çok izlenen kanallar arasında yer alan atv ve aHaber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı. FETÖ 'cü hainlerin hain kalkışmasından bu yana, Turkuvaz Medya Gurubu'na bağlı atv ve aHaber kanalları gece gündüz demeden, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları, destanın ölümsüz kahramanlarını ve o geceye dair tanıklıkları aralıksız ekrana taşıdı. Her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntü, bulgu ve bilgiler ışığında hazırlanan şehit portreleri, darbeci hainlerle ilgili süren soruşturmalar, özel haber, analiz ve dosya haberler izleyici ile buluşturuldu. Türkiye 'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayında, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan atv-aHaber ekipleri, canlı yayın ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 'nün ruhunu ekranlara getirdi. 15 Temmuz 2018'de, atv ve aHaber o destanın hikâyesini ekrana taşımak için 20 saat süren yayınıyla haber nöbetindeydi. Gaziler, şehit yakınları ve direnişin her neferiyle, 81 milyonun meydanlara döküldüğü gecede, 15 Temmuz destanının sembol adresleri başta olmak üzere, 81 il, 25 ülke, 60 noktadan canlı yayın ve yüzlerce muhabiriyle, milli birlik ruhu an be an ekrandaydı. Ortak yayın izleyiciden de tam not aldı.