Yabancı gazeteciler İzmir’e hayran kaldı

SABAH gazetesinin Dış Basın-Türkiye Buluşmaları'nın 4.'sü İzmir
'de gerçekleştiriliyor. İspanya'dan Ekonomi Yazarı Andres Miguel Rondon Anzola, İtalyan La Repubblica Politika Yazarı Alessio Postiglione, Çin Uluslararası Radyosu Muhabiri You Wu, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu Baş Editörü Theofanis Papathanasiou, Portekiz Lusa Haber Ajansı Politika Editörü Pedro Alexandre Caldeira Rodrigues, Rusya Kavpolit Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Beslan Uspanov, Belçika Europorter Ekonomi Muhabiri Mass amba M'Boup iki gün İstanbul
'u gezdikten sonra dün Urla ve Alaçatı'yı gezdi. Gazetecilere SABAH yazarları Bekir Hazar, Kaan Elbir, Hasan Basri Yalçın ve Ozan Ceyhun
eşlik etti. M'Boup "Artık favori şehrim İzmir" derken, Uspanov "İlk fırsatta eşim ve çocuklarımla turist olarak geleceğim" dedi.