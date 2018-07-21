Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar?
Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.7.2018 20:29Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 20:33