Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar?

Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar?

'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 20:33
Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar?

a- üremek

b- yemek yemek

c- uçmak

d- uyumak

Cevap: B- YEMEK YEMEK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Actias luna adlı güveler yetişkin hale geldiklerinde hangisini yapmazlar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN