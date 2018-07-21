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Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir?

'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:29
Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir?

a- siyah beyaz kedi ayaklı

b- siyah beyaz aslan ayaklı

c- siyah beyaz ayı ayaklı

d- siyah beyaz tavşan ayaklı

DOĞRU CEVAP- A

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Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir?
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