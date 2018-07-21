Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir?
Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dev pandaların bilimsel adı olan Ailuropoda melanolecua ne anlama gelir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.7.2018 22:25Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:29