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'ta 8 'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

'a yapılan hava harekatında 8, 'de yapılan hava harekatında ise 3 terörist öldürüldü.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 21:36
Kuzey Irak'ta 8 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi etkili bir şekilde devam ediyor.

KUZEY IRAK'TA 8 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili "Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST

kent merkezine bağlı Kavaklı ve Yoncalı bölgesinde insansız hava aracıyla () 3 terörist tespit edildi. 'lı teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Kuzey Irak'ta 8 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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