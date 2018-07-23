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si 'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir? İşte cevabı! Jean-Jacques ...

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve si 'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı.. İyi bir eş, İyi bir aşçı, İyi bir hesabı, İyi bir sindirim sistemi

Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:59
Hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir? İşte cevabı! Jean-Jacques Rousseau...

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve si 'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı..

Hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun mutluluk olarak tanımladığı üç şeyden biri değildir?

A) İyi bir eş

B) İyi bir aşçı

C) İyi bir hesabı

D) İyi bir sindirim sistemi

Cevap: İyi bir eş yoktur

Milyonerliğe giden sorular - Kim Milyoner Olmak İster

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