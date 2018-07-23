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Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? - İşte cevabı
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:12Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:13
Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir?