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'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu hanı hangisidir? - İşte cevabı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu hanı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:13
Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? - İşte cevabı

'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu hanı hangisidir?

A) Cengiz

B) Kubilay

C) Hülagu

D) Çağatay

Cevap: Kubilay

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Marco Polo'nun sarayına elçi olarak gittiği sonra özel elçisi olduğu Moğol hanı hangisidir? - İşte cevabı
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