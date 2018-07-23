Patagonya nerededir? Patagonya'da hangi ülkeler var? Bütün patagonya'yı gezdim...
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bütün Patagonya'yı gezdim dolaştım diyen biri hangi iki ülkeye gitmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bütün Patagonya'yı gezdim dolaştım diyen biri hangi iki ülkeye gitmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 23.7.2018 20:48Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 20:48