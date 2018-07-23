Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Patagonya nerededir? Patagonya'da hangi ülkeler var? Bütün patagonya'yı gezdim...

Patagonya nerededir? Patagonya'da hangi ülkeler var? 'yı gezdim...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'yı gezdim dolaştım diyen biri hangi iki ülkeye gitmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bütün Patagonya'yı gezdim dolaştım diyen biri hangi iki ülkeye gitmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 20:48
Patagonya nerededir? Patagonya'da hangi ülkeler var? Bütün patagonya'yı gezdim...

'yı gezdim dolaştım diyen biri hangi iki ülkeye gitmiştir?

Cevap: Arajantin - Şili

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Patagonya nerededir? Patagonya'da hangi ülkeler var? Bütün patagonya'yı gezdim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN