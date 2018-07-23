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Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı sidir? "Çay arası" hangi sporda? İşte cevabı...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı sidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:36
Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı hangisidir? Çay arası hangi sporda? İşte cevabı...

Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı hangisidir?

A) Kriket

B) Polo

C) Tenis

D) Eskrim

Cevap: Kriket

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Resmi kurallarında çay arası bulunan spor dalı hangisidir? "Çay arası" hangi sporda? İşte cevabı...
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