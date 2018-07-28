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1587'de kadısına gönderdiği fermanla hayvanların fazla yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmayı sidir

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1587'de ' kadısına gönderdiği fermanla hayvanların fazla yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmayı sidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 21:18
1587'de İstanbul kadısına gönderdiği fermanla hayvanların fazla yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmayı yasaklayan padişah hangisidir

1587'de İstanbul' kadısına gönderdiği fermanla hayvanların fazla yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmayı yasaklayan padişah hangisidir?

A) I.

B) II. Murat

C) III. Murat

D) IV) Murat

Cevap: C) III. Murat

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1587'de İstanbul kadısına gönderdiği fermanla hayvanların fazla yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmayı yasaklayan padişah hangisidir
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