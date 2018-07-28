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16. yüzyılda İtalyanların lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen sidir

Dünyanın ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 16. yüzyılda İtalyanların lakabını taktığı ve 'te de bütüge olarak adı geçen sidir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 16. yüzyılda italyanların deli elması lakabını taktığı ve Divanu Lügatit Türk'te de bütüge olarak adı geçen hangisidir sorusu ve cevabı... Üzüm, Patlıcan, Limon, Kabak

Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 22:01
16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir

16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir?

A) Üzüm

B) Patlıcan

C) Limon

D) Kabak

Cevap:B) Patlıcan

Patlıcan 16. yüzyılda İtalyanlar tarafından hastalık getiren ve iştah kesici bir elma olarak kabul edilirdi...

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