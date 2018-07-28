16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir?

A) Üzüm

B) Patlıcan

C) Limon

D) Kabak

Cevap:B) Patlıcan

Patlıcan 16. yüzyılda İtalyanlar tarafından hastalık getiren ve iştah kesici bir elma olarak kabul edilirdi...