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16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir
16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir
Dünyanın ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve Divanu Lügatit Türk'te de bütüge olarak adı geçen hangisidir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 16. yüzyılda italyanların deli elması lakabını taktığı ve Divanu Lügatit Türk'te de bütüge olarak adı geçen hangisidir sorusu ve cevabı... Üzüm, Patlıcan, Limon, Kabak
Giriş Tarihi: 28.7.2018 22:01Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 22:01
16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir?
A) Üzüm
B) Patlıcan
C) Limon
D) Kabak
Cevap:B) Patlıcan
Patlıcan 16. yüzyılda İtalyanlar tarafından hastalık getiren ve iştah kesici bir elma olarak kabul edilirdi...