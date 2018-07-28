Türkiye ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin kökeninin anlamınedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:10Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 21:13