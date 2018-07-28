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Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin nin ?

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin nin ? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin kökeninin anlamı nedir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 21:13
Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin nin ?

A) Çukur

B) Kucak

C) Avuç

D) Etek

Cevap B) Kucak

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Türkçe'ye Rumca'dan geçen Körfez kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
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