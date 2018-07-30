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Hababam sınıfı uyanıyor filminde 'in ben bu yaz neredeydim? 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlendi - İşte

ve dünyada erkanlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hababam sınıfı uyanıyor filminde 'in ben bu yaz neredeydim? sorusunun da olan 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlenmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hababam sınıfı uyanıyor filminde ben bu yaz neredeydim? sorusunun da cevabı olan 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlenmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 21:37
Hababam sınıfı uyanıyor filminde Badi Ekrem'in ben bu yaz neredeydim? 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlendi - İşte cevabı

Hababam sınıfı uyanıyor filminde Badi Ekrem'in ben bu yaz neredeydim? sorusunun da cevabı olan 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlenmiştir?

A)

B) Montreal

C) Münih

D)

Cevap: Montreal

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

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Hababam sınıfı uyanıyor filminde Badi Ekrem'in ben bu yaz neredeydim? 1976 yaz olimpiyatları nerede düzenlendi - İşte cevabı
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