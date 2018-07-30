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İlk hangisine takılmıştır? İlk memenin takıldığı hayvan - İşte cevabı

Dünyada ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İlk slikon meme hangisine takılmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İlk hangisine takılmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:03
İlk silikon meme hangisine takılmıştır? İlk silikon memenin takıldığı hayvan - İşte cevabı

İlk silikon meme hangisine takılmıştır?

A) İnek

B) Köpek

C) Fare

D) Maymun

İlk göğüs implantı yapılan hayvan Esmeralda isimli bir köpekti.

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İsterin bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

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İlk silikon meme hangisine takılmıştır? İlk silikon memenin takıldığı hayvan - İşte cevabı
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