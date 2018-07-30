İlk silikon meme hangisine takılmıştır? İlk silikon memenin takıldığı hayvan - İşte cevabı

Dünyada ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İlk slikon meme hangisine takılmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İlk silikon meme hangisine takılmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:01Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:03
İlk silikon meme hangisine takılmıştır?
A) İnek
B) Köpek
C) Fare
D) Maymun
İlk göğüs implantı yapılan hayvan Esmeralda isimli bir köpekti.