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yılında kazandığı oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülü'nü hangi filmdeki rolü ile kazanmıştır?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve yılında kazandığı oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülü'nü hangi filmdeki rolü ile kazanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kemal Sunal 1977 yılında kazandığı altın portakal oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülü'nü hangi filmdeki rolü ile kazanmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:19
Kemal Sunal 1977 yılında kazandığı Altın Portakal oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülü'nü hangi filmdeki rolü ile kazanmıştır?

Kemal Sunal 1977 yılında kazandığı altın portakal oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülü'nü hangi filmdeki rolü ile kazanmıştır?

A) Kapıcılar Kralı

B) Tosun Paşa

C) Çarıklı

D) Sakar Şakir

Cevap: Kapıcılar Kralı

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

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