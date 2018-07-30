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Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? Termitler nedir? Termit...
Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? Termitler nedir? Termit...
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:20Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:20
Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir?