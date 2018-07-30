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hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? Termitler nedir? Termit...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:20
Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir? Termitler nedir? Termit...

Termitlere hangi tür müzik dinletildiğinde normalden iki kat daha hızlı tahta yedikleri gözlemlenmiştir?

A) Klasik Batı müziği

B) Caz

C) Heavy Metal

D) Hip hop

Cevap: Heavy Metal

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

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