Halil Söyletmez hakkındı şoke eden iddia! Youtuber Halil Söyletmez öldü mü? Halil Söyletmez kimdir?

Sosyal Medyada "HalilSöyletmezöldü" hashtag'ininTwitter'da TT listesine girince sosyal medya karıştı. Ünlü sosyal medya fenomeni'nin hastanede çekilen fotorafları elden ele dolaşmaya başlayınca Twitter'da ardarda yorumlar başladı. Halil Söyletmez öldü mü? Halil Söyletmez'e ne oldu? İşte Halil Söyletmez ile ilgili tüm detaylar.

HALİL SÖYLETMEZ ÖLDÜ MÜ?

Halil Söyletmez öldü mü sorusu Twitter'da TT olunca insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Halil Söyletmez'e neler olduğu sosyal medyada merak edilmeye başladı. Sosyal medya fenomeni olan Halil Söyletmez'le ilgili çıkan ölüm haberlerinin doğru olup olmadığı konusu kafaları karıştırdı.

SERUM FOTOĞRAFI NERELERE ULAŞTI?

İki saat önce hastaneden serumlu fotoğrafını paylaşan Halil Söyletmez, mesajında "Yiyelim bakalım. Serum" yazdı. Daha sonra Twitter'da #HalilSöyletmezÖldü hashtag'ini görünce "Manyak mısınız olm" yazdı. Daha sonra Samet Ecem adlı Twitter kullanıcısının "3 saat önce son storysini atmış, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede daha gencecikken vefat etti, yakınlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin güzel insan. #HalilSöyletmezÖldü" mesajını "Sen nasıl bir trollsun" mesajıyla paylaştı ve daha sonra Twitter kullanıcılarının mesajlarını yanıtladı.

ZİYNET SALİ İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Vine videoları ile ünlenip daha sonra Cumali Ceber filmiyle sinemaya atılan oyuncu Halil Söyletmez'in, şarkıcı Ziynet Sali ile (43) aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi ise Danla Bilic'in youtube kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözleriydi. Aşk dedikodusu sosyal medyaya bomba gibi düşerken Halil Söyletmez Instagram hesabından haberleri yalanladı.

Söyletmez, şu notu paylaştı; "Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler."

Şimdiye kadar Anthony Marshall ve Tolga Temiz'le adı aşk dedikodularına karıştırılan Ziynet Sali, bu iddiaları yalanlamış ve "Müzik yüzünden sevgilim olmadı" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Sali'nin adı şimdi de çektiği Vine videoları ile ünlenen Halil Söyletmez ile anıldı. Bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi ise Danla Bilic'in youtube kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözleriydi. Bilic'in yaptığı bu çıkışın ardından her iki taraf da kısa süre içerisinde iddiayı yalanladı. Ziynet Sali bu haberleri paylaşarak altına şu notu düştü: "Yılın şakası olabilir mi acaba? Hayal dünyanıza hayran kalmamak elde değil… bu komik haberin aslı astarı yoktur arkadaşlar. Tövbe Estağfurullah! Durup dururken şaştım ve de kaldım"