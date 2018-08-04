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2015'te yapılan araştırmaya göre hangi halkın dilinde kar için 400'ün üzerinde kelime vardır?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2015'te yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi halkın dilinde kar için 400'ün üzerinde kelime vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2015'te yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi halkın dilinde kar için 400'ün üzerinde kelime vardır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 4.8.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 22:08
2015'te yapılan araştırmaya göre hangi halkın dilinde kar için 400'ün üzerinde kelime vardır?

2015'te yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi halkın dilinde kar için 400'ün üzerinde kelime vardır?

A) Eskimolar

B) Ruslar

C) İskoçlar

D) İzlandalılar

Cevap: İskoçlar

401 farklı kar kelimesi vardır!

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