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Eskiden düğünden sonraki hafta cuma günü yeni evliler tarafından verilen ziyafete ne ad verilirdi - Evlilik sonrası yemek

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Eskiden düğünden sonraki hafta cuma günü yeni evliler tarafından yakın akraba ve konu komşuya verilen ziyafete ne ad verilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 4.8.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 22:41

Eskiden düğünden sonraki hafta cuma günü yeni evliler tarafından yakın akraba ve konu komşuya verilen ziyafete ne ad verilirdi?

A) Paça Günü

B) Yaka günü

C) Selam Günü

D) Dünya günü

Cevap: A) Paça Günü

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Eskiden düğünden sonraki hafta cuma günü yeni evliler tarafından verilen ziyafete ne ad verilirdi - Evlilik sonrası yemek
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