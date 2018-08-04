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Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisiyle değiştirdiği 'un ilk adı nedir - Mickey Mouse ilk ismi

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisi, üzerine sonradan değiştirdiği 'un ilk adı nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisi, üzerine sonradan değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 4.8.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 22:49
Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisiyle değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir - Mickey Mouse ilk ismi

Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisi, üzerine sonradan değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir?

A) Martin Mouse

B) Mortimer Mouse

C) Mark Mouse

D) Macwell Mouse

Cevap: Mortimer Mouse

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Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisiyle değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir - Mickey Mouse ilk ismi
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