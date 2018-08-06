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Fransız tıraş n'in eserlerinden biri değildir - Fransız 'in eserleri

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Fransız tıraş n'in eserlerinden biri değildir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan heykeltıraş 'in eserlerinden biri değildir sorusu ve cevabı... Düşünen adam, , , ...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 22:01
Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir - Fransız Rodin'in eserleri

Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir?

A) Düşünen adam

B)

C)

D)

Cevap: D) Uyuyan Kadın

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Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir - Fransız Rodin'in eserleri
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