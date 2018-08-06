Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir - Fransız Rodin'in eserleri

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir sorusu ve cevabı... Düşünen adam, Çömelen Kadın, Yürüyen Adam, Uyuyan Kadın...
Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:01Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 22:01
Hangisi Fransız heykeltıraş Rodin'in eserlerinden biri değildir?