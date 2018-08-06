Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir?
Dünyada ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir?" sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir?" sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.8.2018 20:33Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 20:35
"Hangisi Arapça, Türkçe ve Farsça üç kelimenin birleşiminden meydana gelir?"