Kill Bill filminin konusu ve oyuncuları! İşte Kill Bill filmi konusu

2 Ocak 2014'te vizyona giren Kill Bill, farklı konusu ile izleyenlerden tam not almıştı. Kill Bill filminin oyuncu kadrosunun baş rolünde Uma Thurman bulunuyor. İşte Kill Bill filminin konusu ve oyuncuları!

KİLL BİLL FİLMİ KONUSU

Kill Bill: Volume 1'de birbirinden farklı olağanüstü yeteneklere sahip bir kadın ölüm çetesi çeşitli büyük suikastlerde aktif rol almışlardır. Bill tarafından yönetilen çeteden ayrılan eski 'kara mamba' lakaplı, 'Gelin' in eski takım arkadaşlarından ve Bill'den intikam almak için haklı sebepleri vardır. Bir arabada hissiz bir halde uyanan Gelin, düğün günü kendisine yapılanları anbean hatırlamaktadır. Şimdi sıra kendisine büyük kötülükler yapan bu ölüm çetesine karşı esaslı bir intikam planı yürütmeye gelmiştir.

Aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Rezervuar Köpekleri'yle başlayan başarılı kariyerinin en önemli yapıtlarından biri olan film, uzakdoğu dövüş filmlerinden beslendiği estetik harikası bir yapım.