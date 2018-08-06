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Ocak 1971'de 13 üniversiteli genç kızın hangi Yeşilçam aktörünün evini basıp onu zorla öpmeleri gazetelerde haber olmuştur
Ocak 1971'de 13 üniversiteli genç kızın hangi Yeşilçam aktörünün evini basıp onu zorla öpmeleri gazetelerde haber olmuştur
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ocak 1971'de 13 üniversiteli genç kızın hangi Yeşilçam aktörünün evini basıp onu zorla öpmeleri gazetelerde haber olmuştur sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:17Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 21:17
Ocak 1971'de 13 üniversiteli genç kızın hangi Yeşilçam aktörünün evini basıp onu zorla öpmeleri gazetelerde haber olmuştur?