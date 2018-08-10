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'un taşa saplı efsanevi kılıcını duydunuz mu? İşte Kral Arthur'un kılıcı

Efsanevi , filmi ve romanı milyonlarca kişi tarafından heyecanla okunmuş ve izlenmiştir. Sıkça dile getirilen taşa saplı kılıcı ise gözleri kamaştırmıştır. Efsanevi Arthur'un taşıdığı, Glaston Gölü ve Avalon Adası'nın Leydisi Vivien tarafından kendisine verilmiş olan kılıcın ismidir. Ekskalibur hakkında iki efsane bulunur. İlkinde Robert de Boron'un Merlin adlı şiirinde "" () olarak geçer. Peki Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 10.8.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 15:16
Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını duydunuz mu? İşte Kral Arthur'un kılıcı

Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır. hakkındaki ilk öykülere ise Ortaçağ'da yazılmış romanlarda rastlanır.

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Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını duydunuz mu? İşte Kral Arthur'un kılıcı
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