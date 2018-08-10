Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını duydunuz mu? İşte Kral Arthur'un kılıcı
Efsanevi Kral Arthur, filmi ve romanı milyonlarca kişi tarafından heyecanla okunmuş ve izlenmiştir. Sıkça dile getirilen taşa saplı kılıcı ise gözleri kamaştırmıştır. Efsanevi Britanya Kralı Arthur'un taşıdığı, Glaston Gölü ve Avalon Adası'nın Leydisi Vivien tarafından kendisine verilmiş olan kılıcın ismidir. Ekskalibur hakkında iki efsane bulunur. İlkinde Robert de Boron'un Merlin adlı şiirinde "Sword in the Stone" (Taştaki Kılıç) olarak geçer. Peki Kral Arthur'un taşa saplı efsanevi kılıcını özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.8.2018 15:16Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 15:16
Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır. Kral Arthur hakkındaki ilk öykülere ise Ortaçağ'da yazılmış romanlarda rastlanır.