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Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 11.8.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 22:02
Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar?

Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar?

a) Birleşik Krallık

b) Japonya

c) Suudi Arabistan

d) İsveç

Doğru cevap: Birleşik Krallık

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Hangi ülkenin geleneklerine göre, hükümdar değiştiğinde bozuk paralardaki yüz resmi öncekinin ters yüzüne bakar?
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