Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Açıkhava'da Şebnem Ferah Rüzgarı

Açıkhava'da Rüzgarı

Rock müzik sanatçısı , 'da hayranlarıyla bir araya geldi. Şebnem Ferah, de son albümü "Parmak İzi"nde yer alan parçaların yanı sıra "Deli Kızım Uyan" ve "Sil Baştan" gibi birçok sevilen parçasını seslendirdi

AA Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 02:11
Açıkhava'da Şebnem Ferah Rüzgarı

Ünlü sanatçı, " leri" kapsamında sahne aldı. Ferah, sahnede yaptığı konuşmada, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti. Hayranları tarafından yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler şarkılarda 'a eşlik etti.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Ferah'ın orkestrasında gitarda Kerem Özyeğen, Barış Manisalı, bas gitarda Buket Doran, bateride Aykan İlkan, flütde Serdar Barçın, klavye de ise Ozan Tügen yer aldı. İlk albümü "Kadın"ı 1996 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, bugüne kadar 9 albüme imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Açıkhava'da Şebnem Ferah Rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN