Açıkhava'da Şebnem Ferah Rüzgarı

Ünlü sanatçı, "Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahne aldı. Ferah, sahnede yaptığı konuşmada, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti. Hayranları tarafından yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler şarkılarda Şebnem Ferah'a eşlik etti.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Ferah'ın orkestrasında gitarda Kerem Özyeğen, Barış Manisalı, bas gitarda Buket Doran, bateride Aykan İlkan, flütde Serdar Barçın, klavye de ise Ozan Tügen yer aldı. İlk albümü "Kadın"ı 1996 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, bugüne kadar 9 albüme imza attı.