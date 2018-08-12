‘Bir Zamanlar Çukurova’ ilk fragmanıyla heyecan yarattı

Yeni sezonda atv ekranında yer alacak olan "Bir Zamanlar Çukurova
" dizisi ilk tanıtımıyla izleyicide şimdiden büyük heyecan yarattı.
Dizinin ilk fragmanını 48 saatte, 1 milyon 250 bin kişi izledi. Güçlü oyuncu kadrosu, mekânları ve kostümleriyle görücüye çıkan dizi şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasında yer almayı başardı. Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'un yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" yakında atv'de.