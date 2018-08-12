Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ilk fragmanıyla heyecan yarattı

’ ilk fragmanıyla heyecan yarattı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
‘Bir Zamanlar Çukurova’ ilk fragmanıyla heyecan yarattı
Yeni sezonda atv ekranında yer alacak olan "" dizisi ilk tanıtımıyla izleyicide şimdiden büyük heyecan yarattı.
Dizinin ilk fragmanını 48 saatte, 1 milyon 250 bin kişi izledi. Güçlü oyuncu kadrosu, mekânları ve kostümleriyle görücüye çıkan dizi şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasında yer almayı başardı. Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'un yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" yakında atv'de.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir Zamanlar Çukurova’ ilk fragmanıyla heyecan yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN