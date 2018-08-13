Haberler > Medya Haberleri > Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? Sosyal medya vergisi
Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? Sosyal medya vergisi
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.8.2018 22:59Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 22:59
Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur?