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Hangi ülke parlamentosu platformlarını kullananlar için koymuştur? Sosyal medya vergisi

Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi ülke parlamentosu platformlarını kullananlar için koymuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 22:59 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 22:59
Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? Sosyal medya vergisi

Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur?

A) Uganda

B) Arjantin

C) İzlanda

D) Güney Kore

Cevap: Uganda

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Hangi ülke parlamentosu sosyal medya platformlarını kullananlar için vergi koymuştur? Sosyal medya vergisi
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