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2. Düny Savaşında Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir Sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı?

Dünynın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Almanya'nın 2. Dünya Savaşında Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir Sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Almanya'nın 2. Dünya Savaşında Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir Sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:14

lmanya'nın 2. Dünya Savaşında Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir Sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı?

A) 6 saat

B) 12 saat

C) 1 gün

D) 1 hafta

Cevap: 1 gün

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2. Dünya Savaşında Stalin'in kimsenin terk etmesine izin vermediği Stalingard'da bir Sovyet askerinin ortalama yaşam beklentisi ne kadardı?
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