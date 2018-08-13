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bir de hangi harfler yan yanadır? - Q klavye

'de ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve bir de hangi harfler yan yanadır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Standart bir q klavyede hangi harfler yan yanadır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:37

bir de hangi harfler yan yanadır?

Cevap: N ve M

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Standart bir q klavyede hangi harfler yan yanadır? - Q klavye
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