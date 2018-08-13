Standart bir q klavyede hangi harfler yan yanadır? - Q klavye

Türkiye'de ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Standart bir q klavyede hangi harfler yan yanadır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Standart bir q klavyede hangi harfler yan yanadır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.8.2018 20:37Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:37