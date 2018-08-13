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'ndaki kukla karakterler ile için si doğrudur? Edi ile Büdü özellikleri

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitl ve 'ndaki kukla karakterler Edi ile  için si doğrudur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı... Edi ile Büdü özellikleri

Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:47
Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? Edi ile Büdü özellikleri

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?

A) Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır

B) Kaşsız, ayrık kaşlıdır

C) Edi kaşsız, Büdü Ayrık kaşlıdır

D) Büdü kaşsız, Edi bitişik kaşlıdır

Cevap:A) Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır

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Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? Edi ile Büdü özellikleri
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