Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? Edi ile Büdü özellikleri

Türkiye ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı... Edi ile Büdü özellikleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:47Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:47
Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?