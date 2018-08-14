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olabilmek için bilinmesi gereken temel bilgiler! İzci selamı nedir ve nasıl yapılır hangi bilgileri bilmek gerekir?

Küçük yaşlarda birçok kişinin hayallerinden bir tanesi de olabilmektir. İzci kıyafetleri, kampa gidilmesi, kampta yapılan aktiviteler, birlik ve beraberlik herkesi cezbetmiştir. İzci olabilmek için bilinmesi gerek temel bilgiler vardır. Peki izci selamı nedir nasıl yapılır? Hangi bilgilerin bilinmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 11:10
İzci olabilmek için bilinmesi gereken temel bilgiler! İzci selamı nedir ve nasıl yapılır hangi bilgileri bilmek gerekir?

kıyafetleri, kampa gidilmesi, kampta yapılan aktiviteler, birlik ve beraberlik özellikle küçük yaşlarda herkesi cezbetmiştir. Bu nedenle izci olma hayali küçük yaşlardaki çocukların ortak noktalarından bir tanesidir. Peki izci selamı nedir? Hangi bilgilerin bilinmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar...

İZCİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ BİLGİLERİ BİLMEK GEREKİYOR?

İzcilik doğa ile iç içe ve onu koruyup geliştirerek çocuk ve gençleri ruhsal, bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

İZCİLİK HAKKINDA

İzcilik, doğayı koruyup geliştirme ve kişilerin kendi imkan ve becerileriyle doğada hayatta kalmalarını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ruhen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler olarak yetişmesi izciliğin felsefesidir.

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