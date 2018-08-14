İzci olabilmek için bilinmesi gereken temel bilgiler! İzci selamı nedir ve nasıl yapılır hangi bilgileri bilmek gerekir?

İzci kıyafetleri, kampa gidilmesi, kampta yapılan aktiviteler, birlik ve beraberlik özellikle küçük yaşlarda herkesi cezbetmiştir. Bu nedenle izci olma hayali küçük yaşlardaki çocukların ortak noktalarından bir tanesidir. Peki izci selamı nedir? Hangi bilgilerin bilinmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar...

İZCİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ BİLGİLERİ BİLMEK GEREKİYOR?

İzcilik doğa ile iç içe ve onu koruyup geliştirerek çocuk ve gençleri ruhsal, bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

İZCİLİK HAKKINDA

İzcilik, doğayı koruyup geliştirme ve kişilerin kendi imkan ve becerileriyle doğada hayatta kalmalarını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ruhen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler olarak yetişmesi izciliğin felsefesidir.