Diriliş Ertuğrul, 5. sezonu ile sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Diziye verilen aranın ardından yeni bölümler için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşması ile birlikte detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul 5. sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 122. yeni bölümünün Eylül ayının son haftası ekranlarda olması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm ile sezona veda etti. TRT ekranlarının sevilen dizisi sezonun kapanışını duygusal bir şekilde yaptı. Halime Hatun'un mezarının başına giden ve göç edecekleri için ona son vedasının gerçekleştiren Kayı Obası, dualarını ettikten sonra yola koyulmuştur. Söğüt'e doğru yola çıkan oba beyi, yeni bir çağa adım atmak üzere harekete geçmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 121. son bölümü hakkında bazı detaylar...

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…