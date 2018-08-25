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1982 yapımı filmdeki uzaylı E.T. karakteri adını hangisinin İngilizcesinden almıştır? İşte cevabı...
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1982 yapımı filmdeki uzaylı E.T. karakteri adını hangisinin İngilizcesinden almıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1982 yapımı filmdeki uzaylı E.T. karakteri adını hangisinin İngilizcesi'nden almıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 25.8.2018 22:21Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 22:22
1982 yapımı filmdeki uzaylı E.T. karakteri adını hangisinin İngilizcesi'nden almıştır?