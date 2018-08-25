Adana yemekleri neler? Adana tatlıları - Bici bici nedir? Nasıl yapılır?

ADANA TATLISI BİCİ BİCİ NEDİR?

Bici bici muhallebisi, yaz dönemlerinde yenilen, Adana iline özgü bir tür tatlı. Halk arasında kısaca bici bici adıyla anılır. En bilinen şekliyle rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur.

MALZEMELER

Muhallebisi için:6 yemek kaşığı

nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 litre

su

Şerbeti için:1 su bardağı

gül suyu

1 damla

kırmızı gıda boyası

1 çay bardağı

pudra şekeri

Üzeri için:1 su bardağı

rendelenmiş buz

3 yemek kaşığı

pudra şekeri

1 adet büyük boy

muz

Püf Noktası

Muhallebiyi hazırlarken nişastanın içinde kalıntılar bırakmamasına özen gösterin. Kıvamı dinlenirken daha da yoğunlaşacaktır fakat kıvamı size yeterince koyu gelmezse pişerken içine bir miktar daha nişasta ekleyebilirsiniz. Gıda boyası kullanmak istemezseniz bir miktar loğusa şekeri kullanabilir ya da şerbeti gıda boyasız hazırlayabilirsiniz. Loğusa şekeri kullanmak isterseniz suyun içinde eriterek kullanmanız gerekiyor.

NASIL YAPILIR?

Nişasta ve suyu bir tencerenin içine alın.

Çırpma teli yardımıyla karıştırarak pişirin.

Katılaştığında ocaktan alıp bir borcamın ya da tepsinin içine döküp dolapta en az 4 saat kadar dinlendirin.

Şerbeti için:

Tüm şerbet malzemelerini bir kabın içinde karıştırın ve dolapta soğumaya bırakın.

Birleştirme aşaması:



Dinlenen muhallebileri küp şeklinde kesin.

Servis kaselerinin tabanına muhallebilerden koyun.

Üzerine şerbetten dökün.

Üzerine rendelenmiş buz ilave edin. Muz ve pudra şekeriyle süsleyerek servis edin.