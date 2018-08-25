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yemekleri neler? ı - ci ? Nasıl yapılır?

Sıcakları ile ünlü bir şehrimiz ve çevresi bu bunaltıcı havalarda dondurmaya alternatif bir tatlı olarak ci tüketiyorlar. Peki Adana'nın meşhur lezzeti bici bici ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 25.8.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 16:58
Adana yemekleri neler? Adana tatlıları - Bici bici nedir? Nasıl yapılır?

ADANA TATLISI BİCİ BİCİ NEDİR?

ci muhallebisi, yaz dönemlerinde yenilen, iline özgü bir tür tatlı. Halk arasında kısaca bici bici adıyla anılır. En bilinen şekliyle rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşur.

MALZEMELER

Muhallebisi için:6 yemek kaşığı
nişasta (mısır veya buğday nişastası)
1 litre
su
Şerbeti için:1 su bardağı
gül suyu
1 damla
kırmızı gıda boyası
1 çay bardağı
pudra şekeri
Üzeri için:1 su bardağı
rendelenmiş buz
3 yemek kaşığı
pudra şekeri
1 adet büyük boy
muz
Püf Noktası
Muhallebiyi hazırlarken nişastanın içinde kalıntılar bırakmamasına özen gösterin. Kıvamı dinlenirken daha da yoğunlaşacaktır fakat kıvamı size yeterince koyu gelmezse pişerken içine bir miktar daha nişasta ekleyebilirsiniz. Gıda boyası kullanmak istemezseniz bir miktar loğusa şekeri kullanabilir ya da şerbeti gıda boyasız hazırlayabilirsiniz. Loğusa şekeri kullanmak isterseniz suyun içinde eriterek kullanmanız gerekiyor.

NASIL YAPILIR?

Nişasta ve suyu bir tencerenin içine alın.

Çırpma teli yardımıyla karıştırarak pişirin.

Katılaştığında ocaktan alıp bir borcamın ya da tepsinin içine döküp dolapta en az 4 saat kadar dinlendirin.

Şerbeti için:
Tüm şerbet malzemelerini bir kabın içinde karıştırın ve dolapta soğumaya bırakın.

Birleştirme aşaması:

Dinlenen muhallebileri küp şeklinde kesin.

Servis kaselerinin tabanına muhallebilerden koyun.

Üzerine şerbetten dökün.

Üzerine rendelenmiş buz ilave edin. Muz ve pudra şekeriyle süsleyerek servis edin.

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Adana yemekleri neler? Adana tatlıları - Bici bici nedir? Nasıl yapılır?
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