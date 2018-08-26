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6. ı yayınlandı - Hemen izle

ekranlarının yeni dizisi 5. son bölümü ekranlarında seyirci ile buluştu. Elimi Bırakma 5. bölümün sona ermesi ile birlikte izleyenler Elimi Bırakma 6. bölüm ı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Dizinin hemen ardından Elimi Bırakma yayınlandı. Az sonra buradan izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.8.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 23:37
Elimi Bırakma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle

Fragmanı birazdan buradan izleyebilirsiniz...

Daha yayınlanamadan oyun kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin, başrollerini Alina Boz ve paylaşıyor. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi" mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek. Bugün itibariyle 5. bölümü ile seyirci ile buluşan yine izleyenleri mest etti. Peki Elimi Bırakma 6. ı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ELİMİ BIRAKMA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

1 ekranlarında yaz dönemine damga vuracak olan "Elimi Bırakma" dizisi, her pazar 20.00'de ekranlara geliyor.

Daha yayınlanamadan oyun kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin, başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaşıyor. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi" mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.

Yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı.
Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, , Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, , Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor.

TRT1'in yeni dizisi Elimi Bırakma, Pazar akşamı saat 20.00'de başlıyor.

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Elimi Bırakma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle
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