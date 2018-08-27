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Geleceğe dönüş filminde 'un köpeğinin adı nedir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Geleceğe Dönüş filminde 'un köpeğinin adı nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Geleceğe Dönüş filminde Dr Emmet Brown'un köpeğinin adı nedir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 27.8.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 22:30
Geleceğe dönüş filminde Dr Emmet Brown'un köpeğinin adı nedir?

Geleceğe Dönüş filminde 'un köpeğinin adı nedir?

Cevap: Einstein

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Geleceğe dönüş filminde Dr Emmet Brown'un köpeğinin adı nedir?
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