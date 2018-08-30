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haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? Perşembe güncel çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...

haberi... Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları aralıksız sürüyor. Özellikle Çeyrek altın ne kadar? diye aratan vatandaşlar altın fiyatları konusunda meraklarını gidermeye çalışıyorlar. Özellikle düğün mevsiminin sonlarına gelinirken altın fiyatları konusunda araştırmalar da sıklaştırıldı. Altın fiyatları ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar için en güncel ve doğru bilgileri derledik. , çeyrek altın, tam altın, ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 30.8.2018 21:57
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos Perşembe güncel çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ! Altın fiyatları konusunda her kesimden her vatandaşın aralıksız araştırmaları sürüyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılmaya devam ediyor. Ülkemizde birikim denilince akla gelen ilk yatırım aracı altındır. Altın dolar ve euro'dan bağımsız olarak vatandaşlarımız tarafından daha çok benimsenmiş yatırım aracıdır. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

altında yaşanan yükselişler nedeniyle en çok tercih edilen altın türü olmaya çok yakın. Ülkemizde yastık altı altını olarak bilinen çeyrek altın son yaşanan yükselişlerle birlikte popülerliğini gram altına bırakmaya yakın. Haftanın ortası olan Perşembe günü gram altın 258,61 TL'den alınırken 258,69 TL'den satılmaktadır.

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Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos Perşembe güncel çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...
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