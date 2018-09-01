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iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir - Hangi hayvanlar avlanırken işbirliği yapar

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 22:29
Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir - Hangi hayvanlar avlanırken işbirliği yapar

Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir?

A) Çakal ve porsuk

B) Timsah ve su aygırı

C) Maymun ve akbaba

D) Yunus ve ahtapot

Cevap: Çakal ve porsuk

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Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir - Hangi hayvanlar avlanırken işbirliği yapar
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