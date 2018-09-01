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Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir - Hangi hayvanlar avlanırken işbirliği yapar
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:08Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 22:29
Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir?