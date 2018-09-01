Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? sorusu ve cevabı... Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı
Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:22Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:26