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şen neşeli ve güleç anlamına gelir? Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve şen neşeli ve güleç anlamına gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? sorusu ve ... Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı

Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:26
Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı

şen neşeli ve güleç anlamına gelir?

Cevap: Handan

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Hangisi şen neşeli ve güleç anlamına gelir? Gülten - Handan- Nalan - Ceren anlamı
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