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1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk kralı kimdir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk kralı kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk kralı kimdir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 3.9.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 21:16

1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk kralı kimdir?

Cevap: II. Vittorio Emanuele

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1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk kralı kimdir?
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