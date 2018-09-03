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2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre eşiyle veya kız arkadaşıyla alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar  sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre eşiyle veya kız arkadaşıyla alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar  sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 3.9.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 20:42
2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar?

2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre eşiyle veya kız arkadaşıyla alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar?

Cevap: 26

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2013'te İngiltere merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya alışverişe giden bir erkek kaçıncı dakikadan sonra sıkılmaya başlar?
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