Murat Başoğlu ile ilgili flaş iddia! Murat Başoğlu intihar mı etti!

Geçtiğimiz sene yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte teknede uygunsuz görüntüleri çıkan Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurtdışına çıkmasına izin vermemişti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Programda, hastanekaldırılanlan Başoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.