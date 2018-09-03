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NBA'de kazandığı 17. şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım hangisidir? NBA en fazla şampiyon olan takım
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve NBA'de kazandığı 17. şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan NBA'de kazandığı 17. şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 3.9.2018 22:11Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 22:12
NBA'de kazandığı 17. şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım hangisidir? sorusu bugünün merak konusu oldu! İşte o soru ve cevap...