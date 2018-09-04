Diriliş Ertuğrul'da son dakika gelişmesi! Osman Gazi'yi Burak Özçivit mi oynayacak?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezonu ile büyük bir heyecan içinde bekleniyor. 121. bölümü ile unutulmaz bir sezon finali yapan başarılı dizi ile ilgili yeni ayrıntılar da gelmeye başladı. Diriliş Ertuğrul bu sezon yavaş yavaş Osman Gazi'nin hikayesine doğru kayacak. Son dakika gelişmesine göre ise Osman Bey'i ünlü oyuncu Burak Özçivit'in canlanlandıracak. Peki Burak Özçivit kimdir? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BURAK ÖZÇİVİT GELİŞMESİ!

Daha önce yapılan açıklamalara göre Diriliş Ertuğrul'un Osman Gazi hikayesi ile devam edeceği belirtilmişti. Bu bilgilerin ardından Burak Özçivit sürprizi yaşandı.