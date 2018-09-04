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filminde zaman makinası olarak kullanılan araçlar! Zaman makinası araçları neledir?

filminde deli dolu bilim adamı Doktor Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir icat geliştirmiştir. Bu icadının adı ise 'zaman makinası'dır. Peki Geleceğe Dönüş filminde zaman makinası olarak kullanılan araçlar adı nelerdir?

Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 10:31
Geleceğe Dönüş filminde zaman makinası olarak kullanılan araçlar! Zaman makinası araçları neledir?

'te, deli dolu bilimadamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. Otuz yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır.


Zamanda yolculuk temalı filmlerin atalarından olan 'Geleceğe Dönüş' hem yönetmeni Robert Zemeckis'in hem de dönem sinemasının şahlandığı anlardan biridir. Gösterime girdiği dönem insanlığını bir hayli heyecanlandıran ve kısa bir süre sonra kült mertebesine erişmiş, o güne kadar hep tv dizilerinde yer alan başrol oyuncusu Michael J. Fox'a da büyük ün getirmiştir.

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİ ZAMAN MAKİNASI OLARAK KULLANILAN ARAÇ NEDİR?

Geleceğe Dönüş isimli sevilen ve milyonlarca kez izlenen filmde zaman makinası olarak kullanılan araç 'otomobil'dir.

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Geleceğe Dönüş filminde zaman makinası olarak kullanılan araçlar! Zaman makinası araçları neledir?
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