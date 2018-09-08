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19. yüzyılda Osmanlı Devletinde batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 19. yüzyılda Osmanlı Devletinde batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 8.9.2018 22:33Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 22:35
19. yüzyılda Osmanlı Devletinde batı tarzı mobilya üretimi yapan marangozlara ne ad verilirdi?n marangozlara ne ad verilirdi?